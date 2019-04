Notre-Dame steht in Flammen

In der Kathedrale Notre-Dame in Paris ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Auf Bildern im französischen Fernsehen war eine grosse Rauchsäule über dem Pariser Wahrzeichen zu sehen. Die Polizei gab zunächst keine Informationen über den Zwischenfall bekannt.

Nach Angaben eines AFP-Journalisten wurde ein Teil des Dachs am Montagabend von riesigen Flammen zerstört. Eine dichte Wolke gelblichen Rauchs schraubte sich in den Himmel. Laut Le Figaro ist der Turm der Kathedrale eingestürzt.

«Komische Stimmung»

Ein Leser-Reporter ist in Paris und hat den Brand vom Hotel aus gesehen. «Sofort sind alle zum Fenster gerannt. Die Brücken haben sich gefüllt mit Menschen. Es herrscht eine ganz komische Stimmung», sagt er.

Vor allem die Hotel-Mitarbeiter hätte der Brand getroffen. «Nachdem was in dieser Stadt schon alles passiert ist, trifft es nun ausgerechnet auch noch Notre-Dame», so der Leser-Reporter.

Brand in der Kathedrale von Notre Dame

Der Feuerwehr und einem Sprecher von Notre-Dame zufolge brach der Brand gegen 18.50 Uhr auf dem Dachboden der Kathedrale aus. Sie wird zur Zeit aufwändig restauriert. Laut Feuerwehr könnte der Brand mit den Arbeiten zusammenhängen.

Wahrzeichen der Stadt

Auch die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, äussert sich zum Brand und ruft die Bevölkerung dazu auf, die Sicherheitsvorkehrungen zu respektieren.

Un terrible incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les @PompiersParis sont en train de tenter de maîtriser les flammes. Nous sommes mobilisés sur place en lien étroit avec le @dioceseParis. J'invite chacune et chacun à respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/9X0tGtlgba — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15. April 2019

Die Notre-Dame ist laut Figaro das meistbesuchte historische Monument in Europa und wird jährlich von Millionen von Menschen besucht. Die Kathedrale steht im Herzen der Stadt auf der Île de la Cité. Ihre Geschichte reicht bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts zurück. Fast 200 Jahre vergingen bis zur Fertigstellung.

Die Dimensionen der im gotischen Stil konstruierten und der Jungfrau Maria geweihten Kirche mit ihren beiden majestätischen Türmen sind gewaltig: 127 Meter lang, 40 Meter breit und bis zu 33 Meter hoch.

Im Kirchenschiff haben bis zu 10'000 Menschen Platz. Französische Könige wurden traditionell dort gekrönt – Napoleon Bonaparte liess sich dort 1804 in Anwesenheit des Papstes zum Kaiser krönen.

(20 Minuten/sda/afp)