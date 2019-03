Täter verehrt Breivik und will Merkel töten

Brenton Tarrant heisst der Mann, der Anschläge auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch verübt und dabei mindestens 40 Menschen erschossen haben soll. Noch Stunden vor der Tat twitterte er auf seinem mittlerweile gelöschten Account.

Im Internet verbreitete der Mann im Vorfeld der Tat ein Manifest mit dem Titel «The Great Replacement» – abgeleitet von einer rechtsextremen Verschwörungstheorie, nach der die Politiker und Führer des Westens einen Austausch der einheimischen Bevölkerung durch Muslime planen. Dort beschrieb er sich als «normalen, 28-jährigen weissen Mann». Er wolle Rache nehmen an den «Tausenden Toten, die Europa in seiner Geschichte durch ausländische Invasionen zu erleiden hatte.»

Anders Breivik als Inspiration

«Ich unterstütze viele, die gegen ethnischen und kulturellen Genozid aufstehen», schrieb er laut einem Forscher des Institute for Strategic Dialogue. Dazu gehörten etwa der Angreifer, der vor ungefähr einem Jahr in der italienischen Kleinstadt Macerata aus einem Auto auf Ausländer schoss – aber auch Anders Breivik.

Der norwegische Terrorist Breivik hatte am 22. Juli 2011 Anschläge in der Innenstadt von Oslo und auf ein Lager der Jugendorganisation der Sozialdemokraten auf der Insel Utøya verübt. Dabei waren 77 Menschen ums Leben gekommen, der grössste Teil davon Jugendliche. Breivik gilt als rechtsextrem und islamophob.

Trump als Symbol der Identität

Mit den «Ritter-Brüdern» von Breivik sei er in Kontakt gestanden, schrieb Tarrant: «Sie haben mich auf meiner Mission unterstützt». Er habe eine entsprechende Botschaft erhalten. Von Breivik habe er sich «wahre Inspiration» geholt. Gelesen haben will Tarrant auch die Schriften von Dylan Roof – jenem Attentäter, der im Juni 2015 in Charleston im US-Bundesstaat South Carolina in einer Kirche neun afro-amerikanische Kirchenbesucher erschossen hatte.

US-Präsident Donald Trump sei ein «Symbol der weissen Identität und des gesunden Menschenverstand», so Tarrant. Als Symbol dafür unterstütze er ihn. Als Führer und Politiker hingegen halte er nichts von Trump.

«Kill Merkel»

In seinem Manifest schrieb er unter anderem, Angela Merkel, Recep Tayip Erdogan und Sadiq Khan, der Bürgermeister von London, müssten getötet werden. Merkel beschrieb er als «Mutter alles Anti-Deutschen und Anti-Weissen»: Sie sei «ganz oben auf der Liste» und ein «High Profile Enemy».

Weiter kritisierte Tarrant hauptsächlich Immigration und den Islam. Auf Twitter verbreitete er immer wieder Links zu Artikeln, in denen über Ausländerkriminalität berichtet wurde – aber auch einen Artikel der «Deutschen Welle», der die mögliche Gründung eines rechtsextremen Netzwerks in der Bundeswehr thematisierte.

Täter verehrte Karadžic

Während seiner Tat, die Tarrant auf Facebook streamte, hörte er offenbar das Lied «Serbia Strong». Dabei handelt es sich laut «Know Your Meme» um ein Propaganda-Musikvideo, das dem früheren serbischen Politiker Radovan Karadžic Tribut zollt. Karadžic ist vom UN-Kriegsverbrechertribunal als Kriegsverbrecher verurteilt worden. Er soll verantwortlich sein für das Massaker von Srebrenica, bei dem serbische Truppen im Juli 1995 mehr als 8'000 Bosniaken töteten – eines der schwersten Kriegsverbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg.

Auf seine Waffen hat der Attentäter Tarrant unter anderem «14 Words» geschrieben. Das zeigen die auf Twitter veröffentlichten Fotos. Die «14 Words» beziehen sich auf einen Satz, den der Neonazi David Lane im Gefängnis geschrieben hatte, wie «Bellingcat» berichtet. Übersetzt lautet der Satz: «Wir müssen die Existenz unserer Leute und die Zukunft der weissen Kinder schützen». Lane hatte sich unter anderem an der Ermordung eines jüdischen Radiomoderators beteiligt. Der vor 11 Jahren verstorbene Lane gilt als Ikone der amerikanischen Rechtsextremen.

(ehs)