Der neue Veggi-Wrap – mit saftigem Hühnchenfleisch

Mmmhhhh! Leeecker! Das dachten sich wohl etliche Vegetarier in England, als sie mit wässrigem Mund den neuen «Spicy Veggie Wrap» von McDonald's bestellten. Doch die Neugier wich nach wenigen Bissen grosser Verwunderung – denn sie bissen auf Hühnchenfleisch, wie «TheGuardian» berichtet.

«Seb» postete ein Bild vom Wrap auf Twitter mit den Worten: «Hühnchen im Veggi-Wrap zu finden, war zwar sehr überraschend. Aber lieben tue ich es absolut nicht.» Damit spielt er auf den Werbeslogan «i'm lovin' it» an.



Not going to lie but finding chicken in my Veggie Wrap was quite surprising @McDonalds But definitely not loving it #TheSpicyVeggieOne #VeganJanuary #Veganuary2019 pic.twitter.com/7RLVGG3cgs

Eine weitere Kundin schreibt per Kurznachrichtendienst, dass dies eine Schande sei. Sie schäume vor Wut. Sie sei eine strenge Vegetarierin und habe gerade den Mund voller Huhn gehabt. «Danke vielmals!»

McDonald's entschuldigt sich

Und Eleanor bezeichnet die Angestellten schlicht als «inkompetent».



@McDonalds I ordered a spicy veggie wrap from one of your stores and thanks to the sheer incompetency of some of your staff I’ve been given chicken. I’ve been veggie my whole life and this has literally put me in tears as I ingested part of this wrap thinking it was veggie. pic.twitter.com/fCZZ9xnd8L