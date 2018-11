Die Haifische sind zurück in der Maya Bay

Die Schwarzspitzenhaie sind in die Maya Bay zurückgekehrt. Der Strand, der als Kulisse für den Film «The Beach» mit Leonardo DiCaprio diente, war im Juni für Touristen geschlossen worden. Grund dafür war, dass das Ökosystem unter dem nicht anhaltenden Touristenstrom stark litt.

Rund 5000 Touristen suchten den Strand auf der Insel Koh Phi Phi Ley in der Nähe von Phuket in Thailand pro Tag auf. In der Folge erodierte der Strand stark und die Korallenriffe gingen signifikant zurück. Auch die Fischpopulation wurde stark dezimiert. Nach Monaten der Ruhe scheint sich das Ökosystem aber langsam zu erholen.

Schliessung auf unbestimmte Zeit verlängert

Nun seien wieder Dutzende Haie in der Bucht gesichtet worden, berichten die Nationalparks. Das zeigt auch ein Video, das auf die Facebook-Seite der Regierung Thailands geladen wurde.

Das sei ein Zeichen dafür, dass sich die Situation bei der Maya Bay verbessere. Der Meeresbiologe Thon Thamrongnawasawat ist erstaunt darüber, wie schnell sich eine Besserung zeigt. «Ehrlich gesagt hatte ich nicht erwartet, dass es in wenigen Monaten bereits funktionieren würde», sagt er.

Die Schliessung des Maya Bay, die anfangs nur bis Oktober vorgesehen war, wurde nun auf unbestimmte Zeit verlängert. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Touristenstrände für eine gewisse Zeit geschlossen werden. So wurde beispielsweise die Insel Boracay in den Philippinen ebenfalls im April für ein halbes Jahr für Touristen geschlossen.

(doz)