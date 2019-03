Leiche der 23-jährigen Backpackerin gefunden

Catherine Shaw besuchte auf einer Reise Kalifornien, Mexiko und Guatemala. Dort wurde die 23-jährige Britin zuletzt von der Überwachungskamera eines Hotels gefilmt. Auf den Aufnahmen war zu sehen, wie die Backpackerin am 5. März gegen 2 Uhr morgens die Anlage verliess.

Sie liess ihre persönlichen Sachen wie Portemonnaie und Pass im Hotel zurück. Seither fehlte von Shaw jegliche Spur. Am Montag nun wurde bekannt, dass eine Leiche in der Gemeinde San Juan La Laguna gefunden wurde.

We are now able to confirm that the body found in the search in Guatemala is that of missing Catherine Shaw. Thank you to everyone who has helped in the search. Our thoughts are with Catherine@s family, who we will continue to support as they need.