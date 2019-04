Nachdem bei einem Busunglück auf Madeira am Mittwochabend 29 Personen ums Leben gekommen sind, drücken viele Personen ihr Mitgefühl aus. Darunter der Bürgermeister der Gemeinde Santa Cruz, die ebenfalls im Kreis Caniço liegt, wo der Bus verunfallt ist. «Mein Gott, ich bin sprachlos. Ich kann die Leiden der Menschen kaum ertragen», sagte er noch am Mittwoch.

Das deutsche Auswärtige Amt informierte gestern Abend via Twitter:

Auch Premierminister Antonio Costa meldete sich zu Wort. Über Twitter teilte er sein tiefes Bedauern über den Unfall mit und sprach allen Familien im Namen der portugiesischen Regierung sein tiefstes Beileid aus. Ausserdem dankte er den Helfen auf Madeira und drückte auch der Bundeskanzlerin Angela Merkel gegenüber sein Beileid aus.

Ebenfalls zu Wort meldete sich der Sprecher der Bundesregierung und Chef des Bundespresseamtes (BPA) Steffen Seibert:

Entsetzliche Nachrichten erreichen uns aus #Madeira. Unsere tiefe Trauer gilt all denen, die in dem verunglückten Bus ihr Leben verloren haben, unsere Gedanken sind bei den Verletzten. Besorgte Angehörige können sich an das AA, Tel. 030 5000 2000 wenden.