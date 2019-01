Die «einsamste Ente der Welt» ist tot: die männliche Stockente namens Trevor, die ganz allein auf der kleinen Pazifikinsel Niue lebte, sei am Wochenende Opfer eines Hundeangriffs geworden, hiess es auf der Facebook-Seite der Insel.

Trevor war den Einheimischen ein Rätsel. In unseren Breitengraden kommen Stockenten häufig vor. Nicht so aber auf den isolierten Inseln des Südpazifiks. Auf Niue, die in der Nähe von Tonga und etwa 2400 Kilometer nördlich von Neuseeland liegt, gab es jedoch keine Enten. Bis im Januar 2018 Trevor auftauchte.

Eine Pfütze und drei Mitbewohner

Doch wie ist er dorthin gekommen? Aus Neuseeland oder Australien? Laut Experten ist die Distanz zu gross. Möglich ist etwa, dass Trevor als blinder Passagier auf einem Boot oder durch einen Sturm auf die Insel gekommen ist.

Viel Zeit, um sich einzuleben, brauchte die Ente nicht. Einheimische brachten ihr regelmässig Hafer, Mais oder Kohl. Schnell war Trevor bekannt wie ein bunter Hund und hatte auch bald eine eigene Facebook-Seite. Die Koralleninsel Niue besitzt keine natürlichen Teiche oder Feuchtgebiete.

Feuerwehrleute füllten eine Pfütze regelmässig mit Wasser auf, um für Trevor ein Zuhause zu schaffen. Dort lebte er in Harmonie mit drei Mitbewohnern: einem Huhn, einem Hahn und einer Wekaralle, einer einheimischen Vogelart.

Parlamentspräsident war Namenspatron

Zum Namenspatron der Ente wurde Neuseelands Parlamentspräsident Trevor Mallard. Mallard heisst auf Englisch Stockente. Auf Trevors Facebook-Seite sprach Mallard nun den Einwohnern von Niue im Namen aller neuseeländischen Abgeordneten sein Beileid zum Tod der «einsamsten Ente der Welt» aus.

Die Chefin der örtlichen Handelskammer, Rae Findlay, sprach von «traurigen Zeiten»: Trevor habe sowohl die 1600 Einwohner als auch die jährlich 9000 Inselbesucher «bezaubert», sagte sie dem australischen Sender ABC.

«Selbst der Hahn, die Hühner und die Wekaralle wirkten heute etwas verloren, als sie um die fast schon weggetrocknete Pfütze spazierten», fügte Findlay hinzu.

(kat/sda)