Die gefährlichsten Länder für Journalisten

Journalisten leben und arbeiten in vielen Ländern der Welt weiter hochgefährlich. In ihrer am Dienstag vorgestellten Jahresbilanz zählt die Organisation Reporter ohne Grenzen (ROG) bis zum Stichtag 1. Dezember 2018 insgesamt 80 getötete Journalisten. Das seien 15 mehr als noch im Vorjahr, teilte ROG mit. Zudem hätten zum Ende des Jahres 348 Journalisten im Gefängnis gesessen. 60 Journalisten seien entführt worden.

Unter den Getöteten waren 63 professionelle Journalisten, 13 so genannte Bürgerjournalisten und vier Helfer. Während 31 der Betroffenen ihr Leben bei der Ausübung ihrer Arbeit verloren, etwa in Kriegsgebieten wie Syrien und Jemen, wurden 49 Medienschaffende gezielt wegen ihrer Arbeit ermordet.

Hohe Zahl gezielt ermordeter Journalisten

Das trifft insbesondere auf Mexiko zu, wo neun Journalisten Mordanschlägen zum Opfer fielen. Die insgesamt höchste Zahl der getöteten Journalisten – nämlich 15 – war in Afghanistan zu verzeichnen.

ROG-Vorstandssprecher Michael Rediske beklagte insbesondere die hohe Zahl gezielt ermordeter Journalisten: «Viel zu oft können Täter und Auftraggeber damit rechnen, dass selbst Morde für sie folgenlos bleiben», erklärte Rediske. «Die Staatengemeinschaft muss endlich wirksame Mittel finden, Straflosigkeit überall auf der Welt zu beenden.» Reporter ohne Grenzen wirbt bei den Vereinten Nationen für die Einsetzung eines UN-Sonderbeauftragten für den Schutz von Journalisten.

Gerade in Ländern ohne freie Presse spielen der Bilanz zufolge Bürgerjournalisten eine immer wichtigere Rolle bei der Informationsbeschaffung und geraten damit zunehmend ins Visier: Die Zahl getöteter Bürgerjournalisten sei im Vergleich zu 2017 von sieben auf 13 gestiegen, teilte ROG mit.

Spurlos verschwunden

Die Zahl inhaftierter Bürgerjournalisten sprang um 40 Prozent von 107 auf 150. Länder wie China, Ägypten, Iran und Saudiarabien verstärkten ROG zufolge die Repression im Internet.

Von den 348 wegen ihrer Arbeit im Gefängnis sitzenden Journalisten war mehr als die Hälfte in China (60), Ägypten (38), der Türkei (33), im Iran (28) und in Saudiarabien (28) in Haft. In China handelt es sich in 48 Fällen um Bürgerjournalisten, von denen viele misshandelt oder gefoltert würden. Zehn der inhaftierten Bürgerjournalisten schwebten in Lebensgefahr.

Die Fälle von entführten Journalisten konzentrieren sich fast ausschliesslich auf Syrien, Irak und Jemen. ROG zählte allein 24 Journalisten in den Händen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Drei weitere Journalisten – ein Zeitungsjournalist aus Mexiko, ein Fotograf aus Haiti und eine russische Onlinejournalistin – sind 2018 spurlos verschwunden.

