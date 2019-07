Dieser Bergsee dürfte gar nicht existieren

View this post on Instagram

To all the people claiming it was a fake or a photoshopped picture, a false flag or whatever... It's very real, the glacier is in terrible shape and liquid water only accelerates the melting process... There's now a lake at the base of Dent du Géant and Aiguilles Marbrées.... Keep sharing! My interview with @mblivetv can be found here! https://montblanclive.com/radiomontblanc/article/massif-du-mont-blanc-un-petit-lac-se-forme-a-plus-de-3000-m-daltitude-48453