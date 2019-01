Dieser Mann datete ein Jahr lang eine Kakerlake

Wenn die meisten Menschen Insekten vorgesetzt bekommen, reagieren sie nicht gerade mit überschwänglicher Freude. Nicht so Shinohara Yuta: Der junge Mann aus Japan ist ein bekennender Entomophage – er isst gern Insekten.

Yuta hat schon mehrere Gerichte mit allen möglichen Insekten kreiert und verkauft das Essen in seinem Laden. In einem Interview mit dem Youtube-Kanal «Asian Boss» zeigt er, wie er die Insekten zubereitet. Der Journalistin scheinen die Insekten zu schmecken: «Köstlich!», lautet ihr Verdikt.

Verliebt in eine Kakerlake

Bei seiner Vorliebe für Gerichte mit Insekten bleibt es aber nicht: Auch in seinem Liebesleben dreht sich alles um Insekten. Der Journalistin verrät er, dass er ein Jahr lang eine Liebesbeziehung mit einer Kakerlake namens Lisa geführt hatte – bis sie starb und er sie ass.

«Der Tag, an dem sie starb, war sehr schwer für mich. Dann habe ich sie gegessen, damit sie in meinem Herzen und meinem Körper weiterleben kann», sagt Yuta. Er bezeichnet die Kakerlake als seine «erste grosse Liebe». Immer wieder fantasierte er, wie es wäre, mit Lisa Sex zu haben: «Ich stellte mir eine Welt vor, in der Kakerlaken so gross wie Menschen sind oder ich kleiner bin.»

