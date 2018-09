Wiesn-Kellnerin räumt bei Jauch eine halbe Million ab

Gestern Abend durfte Günther Jauch im Oktoberfest-Spezial seiner Quizshow «Wer wird Millionär?» seit langem wieder einmal die Millionen-Frage stellen: «Welches war 1948 das allererste Stück, das in der legendären Augsburger Puppenkiste aufgeführt wurde? A: ‹Das doppelte Lottchen›, B: ‹Der gestiefelte Kater› (richtig), C: ‹Jim Knopf und die Wilde 13› oder D: ‹Die rote Zora›?»

Kandidatin Michaela Maier, Kellnerin am Münchner Oktoberfest, deren Ziel es ist, schon bald zwölf volle Masskrüge tragen zu können, meinte: «Ich hab das schon mal gehört.» Ihr Tipp, «Der gestiefelte Kater», wäre die richtige Antwort gewesen. Doch die 36-Jährige traute sich dann doch nicht.

Sie zockte sich knallhart durch alle Fragen

Trotzdem durfte die Wiesn-Kellnerin mit 500'000 Euro nach Hause gehen, nachdem sie den Fragen-Marathon gemäss der «Bild»-Zeitung zuvor knallhart durchgezogen hatte. Den Zusatzjoker musste sie erst bei der 64'000-Euro-Frage einsetzen, als Jauch von ihr wissen wollte, ob das Ziel der Jakobswege in Spaniens ... A: Nordosten, B: Nordwesten (richtig), C: Südosten oder D: Südwesten liegt. Eine Zuschauerin verhalf ihr dann zur richtigen Antwort B.

Bei der 125'000-Euro-Frage «Betragen die Seitenlängen bei einem Dreieck 3, 4 und 5 cm, dann handelt es sich definitiv um ein … ? A: spitzwinkliges Dreieck, B: rechtwinkliges Dreieck (richtig), C: stumpfwinkliges Dreieck oder D: gleichwinkliges Dreieck?» half ihr ein Mathe-Lehrer am Telefon aus der Zwickmühle und errechnete die richtige Antwort in wenigen Sekunden.

Richtige Antwort nach zwei Jokern



«Wer nicht wagt, der nicht gewinnt … Was kann ich denn verlieren?», sagte die Kandidatin dann, bevor sie bei der 500'000-Euro-Frage «Wer veröffentlicht nahezu täglich sogenannte Permanenzen? A: Spielkasinos (richtig), B: Sternwarten, C: Flughäfen oder D: Vatikan», nach dem Einsatz von zwei Jokern die richtige Antwort A einloggte.

Mit dem Gewinn möchte die Kellnerin jetzt eine Ausbildung zur Sommelière absolvieren und vielleicht eines Tages ihr eigenes Restaurant eröffnen.

(20 Minuten)