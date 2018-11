Drahtzieher droht lebenslange Haftstrafe

Gut eineinhalb Jahre nach dem Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund will das Landgericht in der Ruhrgebietsstadt am Dienstag (14.00 Uhr) das Urteil gegen den mutmasslichen Attentäter verkünden.

Die Staatsanwaltschaft beantragte für den Angeklagten Sergej W. lebenslange Haft wegen Mordversuchs. W. bestritt hingegen in dem Verfahren eine Tötungsabsicht bei dem Anschlag vom April 2017.

Fallender Aktienkurs

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, unweit des Mannschaftshotels drei selbstgebaute Sprengsätze deponiert und beim Vorbeifahren des BVB-Busses gezündet zu haben.

Vor dem Anschlag soll W. auf einen wegen des Attentats fallenden Kurs der Aktie von Borussia Dortmund gewettet haben. Bei der Tat unmittelbar vor einem Champions-League-Heimspiel des Bundesligaklubs wurden der Spieler Marc Bartra und ein Polizist verletzt.



