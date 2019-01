Eine Gruppe französischer Jahrmarktbesucher hat den Jahreswechsel in Eiseskälte und schwindelerregender Höhe verbringen müssen: Neun Stunden lang steckten die acht jungen Leute über der Stadt Rennes auf einer defekten Bahn fest und mussten schlimme Ängste ausstehen. Normalerweise befördert der BomberMaxxx die Fahrgäste auf dem Jahrmarkt an einem rund 50 Meter langen metallenen Schwenkarm im Kreis herum. Ausgerechnet am Silvesterabend blockierte das Gerät.

«Ich hätte nie gedacht, dass wir da noch rauskommen, es war wirklich traumatisch», sagte der 23-jährige Antoine am Dienstagmorgen nach seiner Rettung durch die Feuerwehr. «Es hat lange gedauert, es war kalt, und es war furchteinflössend.» Ein weiterer Fahrgast berichtete: «Wir haben Funken gesehen, ein metallenes Geräusch gehört und das Schlimmste befürchtet.»

Einer nach dem anderen wurde abgeseilt

Die Feuerwehr rückte an, musste aber feststellen, dass ihre Rettungsleiter mit 30 Metern zu kurz war. Daraufhin wurde ein Helikopter entsandt, der einen der festsitzenden Passagiere aus der Bahn hob. Für die anderen sieben Passagiere wurde ein Seilsystem angebracht: Einer nach dem anderen wurde abgeseilt.

Betreiber Alexandre Thinel sprach von einem «technischen Fehler, der nie zuvor passiert» sei. Ein neu eingebautes Teil sei gebrochen und habe das gesamte Fahrgeschäft lahmgelegt. «Glücklicherweise waren unsere Kunden nicht in Gefahr», sagte er. «Das Problem war nur, sie wieder runterzubringen.»

