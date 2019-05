Twitter findet drei Iren innert einer Stunde

Als die Amerikanerin Christina Boniello Anfang Mai über den Times Square in New York schlenderte, wurde sie von drei irischen Männern angehalten. Diese baten die 23-Jährige, ein Foto von ihnen zu machen. Eigentlich ist dies nichts Aussergewöhnliches. Touristen schiessen schliesslich ständig Fotos auf dem Times Square. Als die drei Männer Boniello mitteilten, dass keiner von ihnen ein Telefon oder eine Kamera dabei hatte, stutze sie allerdings.

Die Männer baten sie stattdessen, ein Foto mit ihrer eigenen Handykamera zu machen. «Wir werden es schon irgendwann finden», waren sie sich sicher. Also willigte Boniello ein schoss mit ihrer Kamera ein Foto der drei, wie CNN berichtet.

When I was in the city last week, these three Irishmen asked me to take a photo of them, but none of them had phones.

“you’ll take the picture and we’ll find it someday”

so if by some strange turn of events anyone knows these guys, here’s their photo pic.twitter.com/ZrPvKXusJ7 — Christina (@CBones705) May 12, 2019

Rund eine Woche später kam Boniello eine Idee und sie stellte das Bild auf Twitter. In knapp einer Stunde und nach 5700 Retweets konnten die drei Männer bereits identifiziert werden. Wie sich herausstellte, stammen sie aus dem Ort Ballyhaunis im Nordwesten Irlands.

Boniello gelang es sogar, sich nochmals kurz mit den Männern zu unterhalten. Sie seien sehr liebenswürdig, sagte sie später aus. Die Twitter-Gemeinde freute sich ebenfalls über den Ausgang.

Why can’t all tweets be like this? 👏👏👏 I’ve been having a bad day and this has changed my whole trajectory. 😊. #IrishOptimism #SmallWorld — Jacee Cunningham (@MCBCunningham) May 13, 2019

Best tweet ever! Love that they asked for you to take the photo and not a phone between them. We need more people like this — laura spillane (@lauraspillane) May 13, 2019

The Irish don't mess around. We know how to network 😂 — 🌈Daire🦄📸🤓 (@daire_shaw) May 13, 2019

There are times that you can have hope in this world for the good and nice things! — Chakri A. Maneechai (@ThaiMexDC) May 13, 2019

(doz)