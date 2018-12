Drohnen stören Flugbetrieb in London

Am Londoner Grossflughafen Gatwick ist es am Mittwochabend zu massiven Behinderungen im Luftverkehr gekommen. Berichten zufolge sollen zwei Drohnen über dem Flugfeld gesichtet worden sein, hiess es auf der Twitter-Seite des Airports.

In der Folge seien Flüge ausgesetzt worden, um den angeblichen Zwischenfall aufzuklären. Laut dem Sender BBC durften mehrere Flugzeuge nicht abheben und andere nicht landen, weil die Drohnen sich einer Start- und Landebahn genähert hatten. Manche Maschinen seien zu anderen Flughäfen umgeleitet worden.

Flughafen entschuldigt sich



Passagiere hätten sich in den sozialen Medien darüber beschwert, seit über einer Stunde in ihrem Flugzeug auf dem Rollfeld festzusitzen.

After Gatwick shuts down and you end up in bloody Luton #gatwick pic.twitter.com/SF1Bujva3K

Whoever flew drones at @Gatwick_Airport can u not plz, it has caused an inconvenience and now I can’t get home 😢 #Gatwick #gatwickairport pic.twitter.com/eJNRCTy0g2