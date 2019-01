Stinkfrucht für 1000 Dollar verkauft

Zwei seltene Exemplare der als Stinkobst bekannten Durianfrucht sind in Indonesien für jeweils 14 Millionen Rupiah (875 Euro) verkauft worden. «Der Käufer wollte nicht genannt werden, aber er war ein Durian-Liebhaber», sagte Supermarktleiter Heriawan Teten der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch. Bei den zwei Früchten handelte es sich nicht um die üblichen länglichen Durians, die für ein paar Euro zu haben sind, sondern um äussert seltene runde «J-Queens».

Smelly fruit on sale in Indonesia for three times average monthly wage

The J-Queen durian fruit costs the equivalent of £750 which is more than three times the average monthly salary in Indonesia.