Easyjet-Passagierin muss ohne Rücklehne ausharren

Eine Passagierin bestieg in Luton in England einen Easyjet-Flieger, der sie nach Genf bringen sollte. Als sie ihre Sitzreihe erreichte, war sie allerdings überrascht. Ihrer Sitznachbarin wurde ein Sitz ohne Rückenlehne zugewiesen. Sofort machte die Passagierin ein Foto von dieser Situation und schickte dieses ihrem Freund, der das Bild wiederum auf Twitter stellte.

Wie «Metro» berichtet, ist die Frau mit einem Sitz ohne Rückenlehne gebeten worden, still zu sitzen, bis das Flugzeug mit dem Boarding fertig war. Danach fand man für sie einen neuen Sitzplatz – dieses Mal mit Rückenlehne.

Easyjet wollte Bild löschen lassen

Easyjet antwortete sogleich auf den Tweet mit dem Bild aus dem Flugzeug. Man bedankte sich für die Meldung, bat den Twitter-Nutzer allerdings, das Bild wieder zu löschen, bevor man der Sache nachgehen könne. Die Antwort des Twitter-Nutzers war deutlich: «Auf keinen Fall! Es handelt sich um ein echtes Foto aus einem Flugzeug, das jeden Moment in Genf landen wird.»

Lesson to be learn from @easyJet. A tale of 2 replies - compare the reply from Ross which is strict no no, to the de-escalation done by Dan. To all brands on social media - be like Dan #socialmediafailure. pic.twitter.com/KwmEZ8tAna