Paar droht Haft, weil es Sand aus Ferien mitnahm

Einige schöne Muscheln und Steine oder gar ein kleines Fläschchen mit Sand vom Strand aus den Ferien als Andenken mit nach Hause zu nehmen, ist unter Touristen beliebt. Ein Ehepaar aus Frankreich hat dies nach seinen Ferien auf Sardinien allerdings ins Extreme getrieben. Als sie die Fähre nach Toulon besteigen wollten, fanden Zollbeamte 40 Kilogramm Sand in ihrem Gepäck.

Laut «Corriere della Sera» gab das Ehepaar an, dass es ein Souvenir mit nach Hause habe nehmen wollen. Dass sie dabei eine Straftat begingen, sei ihnen nicht bewusst gewesen. Tatsächlich ist es aber nicht erlaubt, Sand, Muscheln oder Kieselsteine der Strände Sardiniens zu entwenden.

Für das Ökosystem wichtig

Grund dafür ist, dass der weisse Sand bei Touristen sehr beliebt ist und immer häufiger eingesammelt wird. Nicht selten wird dieser anschliessend auf Ebay oder einer anderen Website im Internet versteigert. Der Sand gilt auf Sardinien aber als öffentliches Gut und ist für das Ökosystem auf der Insel wichtig.

Den Sand transportierten die beiden Touristen in insgesamt 14 Flaschen im Kofferraum ihres Autos. Der Versuch, eine so grosse Menge an Sand zu entwenden, kann mit bis zu sechs Jahren Gefängnis bestraft werden.

(doz)