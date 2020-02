Ein Einkaufswagen stoppt Ladendieb auf Flucht

In Peachtree City, Georgia (USA), veröffentlichte die Polizei Videomaterial, um sich öffentlich für die Hilfe eines Bürgers zu bedanken. Das Video zeigt, wie Polizisten auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums zwei vermeintliche Ladendiebe verfolgen. Ein Verdächtiger konnte verhaftet werden, dank der Hilfe eines schnell handelnden Kunden. Dieser beobachtete die Situation, und als der Verdächtige an ihm vorbeirannte, schob er ihm den Einkaufswagen in den Fluchtweg. Der Verfolgte fiel zu Boden und konnte von der Polizei festgenommen werden. Bei der Aktion wurde der Verdächtige nicht verletzt.

(noh)