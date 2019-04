Studentin stürzt für perfektes Foto von Fels

Die 20-jährige Andrea Norton stürzte beim Hawksbill Crag im Ozark Nationalpark im US-Staat Arkansas 30 Meter in die Tiefe. Die Studentin der Umweltwissenschaften befand sich auf einem Ausflug mit ihrer Klasse, als sie sich für ein Foto etwas zu weit an den Abgrund wagte. 61 Nothelfer arbeiteten sich zu ihr vor; sie konnten aber nur noch ihre Leiche bergen.

Wie «CNN» berichtet, geschah der Unfall am Sonntagmorgen. Die Klasse der Briar Cliff University in Sioux City in Iowa war mit ihrem Professor unterwegs. Der Dozent soll die Wanderung zum beliebten Aussichtspunkt Hawksbill Crag seit 20 Jahren organisieren. Der Blick vom Fels über dem Abgrund und das bewaldete Tal ist beeindruckend.

Norton posierte laut Polizeibericht für ein Foto. Auf der Suche nach der perfekte Aufnahme ging sie noch einen Schritt weiter und verlor den Halt. «Es ist ein spektakulärer Ort, aber ein Stolpern oder ein Fehltritt können aus einem grossartigen Tag ganz schnell einen tragischen machen», sagt der Sheriff von Newton County, Glenn Wheeler.

Ihr Volleyball-Team findet keinen Trost: «Andrea war Nummer 22 auf dem Feld, die Nummer eins in unseren Herzen», schrieben die Spieler auf Twitter.

We are saddened by the unexpected passing of our beloved teammate Andrea Norton. #22 on the court, #1 in our hearts. Thank you for the prayers, calls, texts and emails. As Dre would say: Greater is he that is in you than he that is in the world. 1 John 4:4 #BattleOn pic.twitter.com/PRRJa11Wfs