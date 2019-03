Ein Toter und 20 Verletzte nach Lastwagenunglück

In der kosovarischen Stadt Gjilan ist es am Donnerstag zu einem tragischen Lastwagen-Unfall gekommen. Dieser verlor gegen 13.20 Uhr die Kontrolle über seine Bremsen und fuhr in mehr als zehn weitere Fahrzeuge hinein.

Dabei wurden 20 Personen verletzt und eine Person getötet. Es soll sich dabei laut «Bota Sot» um eine im Kosovo berühmte Persönlichkeit handeln. Ein Video zeigt den Augenblick, in dem der Lastwagen die Kontrolle verliert und zu schlenkern beginnt.

Der Leser-Reporter B.K. berichtet vom Moment des Unglücks: «Alle Umstehenden waren geschockt, aber die Polizei und die Feuerwehr sind sofort gekommen. Es hat sich auch schnell eine Menschenmenge angesammelt.» Es werde gemunkelt, dass der Fahrer zu schnell unterwegs war.

(doz)