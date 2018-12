Bus mit Junioren-Team verunfallt – ein Kind tot

Bei einem Bus-Unglück in Akansas, USA, wurde ein Kind getötet und mindestens 45 weitere Passagiere – viele von ihnen ebenfalls Kinder im Alter zwischen 9 und 12 Jahren – verletzt.

#BREAKING I spoke with a coach from Memphis TN who says it was a Little League Football Team on board the bus. Players range from 9-12 yrs old. They were traveling from Dallas, TX back to Memphis. 1 person dead, at least 21 people taken to the hospital. #ARnews pic.twitter.com/zIl6CUnLlg