Elefant tötet Wilderer – Löwen fressen die Leiche

Im Kruger-Nationalpark in Südafrika wurde letzte Woche der Schädel eines Mannes gefunden. Nun ist klar, wie der Mann ums Leben kam. Er wurde bei der Jagd von einem Elefanten zu Tode getrampelt und anschliessend von einem Rudel Löwen aufgegessen.

Ein verhafteter Wilderer-Kollege lüftete das Geheimnis. Im Verhör erzählte er, dass es die Männer auf ein bestimmtes Nashorn abgesehen hatten, dabei wurde der Jäger von einem Elefanten zerquetscht. Die Kollegen brachten die Leiche des Mannes für die Angehörigen an die Strasse, doch die Löwen waren schneller.

Betreten des Parkes illegal und gefährlich

Ein Park-Ranger wird in den lokalen Medien wie folgt zitiert: «Es hat Anzeichen dafür gegeben, dass sich ein Rudel Löwen über seinen Körper hermachte. Nur sein Schädel und die Hose blieben übrig.» Die Ranger fanden die Überreste in der Nähe der Krokodilbrücke des Parks.

#sapsMP Komatipoort: A human skull found in the Kruger National Park (KNP) is believed to be that of a man reportedly killed by an elephant while poaching with his accomplices on 01/04; duo arrested, rifles & ammo seized. MEhttps://t.co/XXsXpJqTjA pic.twitter.com/4Oye38Eddh