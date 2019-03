Energydrink enthält mehr Viagra-Wirkstoff als Pillen

In Sambia musste ein Energydrink vom Markt genommen werden, weil das Getränk Viagra ohne entsprechende Deklaration enthielt. Ein Mann hatte über Herzprobleme und Dauererektion geklagt.

Konkret handelte es sich um den Natural Power High Energy Drink SX. Das Getränk war mit dem gefässerweiternden Wirkstoff Sildenafil versehen.

Aufgefallen ist das erst, nachdem ein Mann aus Uganda über eine sechsstündige Erektion und Herzrhythmus-Beschwerden geklagt hatte, nachdem er das zuckerhaltige Getränk konsumiert hatte.

The Results of Natural Power SX Energy Drink tests are in, Revin Zambia ordered to recall their products from all 10 Provinces pic.twitter.com/T6SXJmWXws