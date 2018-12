Entführter Bus rast in China in Fussgänger

Im Osten Chinas ist ein entführter Bus in eine Gruppe Fussgänger gerast. Mindestens fünf Menschen seien getötet und 21 weitere verletzt worden, berichteten die Staatsmedien am Dienstag. Der Vorfall ereignete sich in der östlichen Provinz Fujian.

Ein mit einem Messer bewaffneter Verdächtiger sei festgenommen worden. Die Polizei habe Ermittlungen gegen den Mann eingeleitet, berichtete der staatliche Fernsehsender CGTN.

(sda)