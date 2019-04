Schweres Erdbeben erschüttert Indonesien

40 Kilometer vor der indonesischen Insel Sulawesi hat sich am Freitag ein schweres Erdbeben ereignet. Gemäss verschiedenen Medien sollen die Behörden vor einem Tsunami gewarnt haben. Diese Warnung wurde wenig später aber wieder zurückgezogen.

Das Beben hatte eine Stärke von 6,8. Das Epizentrum lag rund 280 Kilometer südlich der Küste der Provinz Gorontalo in einer Tiefe von 43 Kilometern. Die Bewohner einiger Gebiete wurden daraufhin aufgefordert, zum Schutz vor Flutwellen höher gelegene Regionen aufzusuchen.

#Indonesia issued a tsunami warning on Friday, urging people to evacuate to higher ground after an earthquake of magnitude 6.8 struck off the coast of its island of Sulawesi l #Humanitarian

Our story 👉https://t.co/9B3Kw48Ngt pic.twitter.com/OsxIMStVBt