Ex-Kandidatin stirbt mit 34 Jahren an Krebs

Nur zwei Monate nach ihrer Krebsdiagnose ist das amerikanische Ex-Model Jael Strauss im Alter von 34 Jahren gestorben. Wie das Promi-Portal TMZ berichtet, entschied sich Strauss um Halloween herum dazu, ihre Chemotherapie zu stoppen. Zu Thanksgiving wurde sie ins Spital eingewiesen.

Die 34-Jährige wurde bekannt, als sie im Jahr 2007 bei der achten Staffel von «Americas Next Topmodel» teilnahm. Nach der Show verfiel sie der Drogensucht, aus der sie sich aber wieder befreien konnte. Seit August dieses Jahres war sie fünf Jahre clean.

«Ich will nicht sterben»

Nach der Krebs-Diagnose schrieb Strauss an ihre Fans gewandt auf Facebook: «Ihr verdient es, die Wahrheit zu erfahren. Ich habe Krebs im Endstadium. Er breitet sich aggressiv in meinen Körper aus und ist unheilbar. Ich will nicht sterben. Ich brauche eines dieser Wunder wie damals im Jahr 2013.»

Doch ihre Hoffnungen erfüllten sich nicht. Nachdem sich ihr Zustand verschlechtert hatte, liess ihre Familie keine Besucher mehr im Spital zu. Nach ihrem Tod am Dienstag sagte die Familie gegenüber TMZ: «Der einzige Segen war, dass wir ihr vor ihrem Tod noch zeigen konnten, wie sehr sie geliebt wurde. Sie schenkte uns allen so viel Licht.»

(kat)