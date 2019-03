Ex-Rappi-Spieler verbrennt sich bei Explosion Gesicht

Zwischen 2001 und 2011 stand Kristian Huselius für die Florida Panthers, die Calgary Flames und die Columbus Blue Jackets auf dem Eis. Auch beim SC Rapperswil-Jona war der schwedische Eishockeyaner aktiv. Am Samstag wurde der ehemalige NHL-Spieler mit schweren Verbrennungen in ein Spital eingeliefert.

In seinem Zuhause in Stockholm war sein mit Kerosin betriebenes Cheminée explodiert, wie er dem schwedischen Online-Portal «Aftonbladet» erzählte. Dabei geriet sein Oberkörper in Brand. Er habe sich deshalb sofort zu Boden geworfen.

