Ex-Pornostar Jenni Lee lebt in der Kanalisation

Früher war Stephanie Sadorra, besser bekannt unter dem Künstlernamen Jenni Lee, ein Star in der Pornobranche. Auf Pornhub hatte sie zu ihren Glanzzeiten 45'000 Follower. Mit ihren Sexvideos holte sie 135 Millionen Klicks ein. Mit 21 Jahren war sie ins Pornogeschäft eingestiegen, 2016 drehte drehte die heute 37-Jährige ihren letzten Porno.

Von dem damaligen Erfolg ist nichts mehr übrig. Der Ex-Pornostar lebt mittlerweile in der Kanalisation von Las Vegas. Dort hatte sie ein Filmteam des niederländischen Senders RTL5 zufällig entdeckt.

Dutch documentary program "Ewout &" recently did an episode on homelessness in Las Vegas, where they encountered Jenni Lee, recently one of the top adult film performers, living in a homeless encampment.

