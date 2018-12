Wenn nur Frauen rocken, ist es «diskriminierend»

Ein Festival von und nur für Frauen ist «diskriminierend» – das befand am Mittwoch die schwedische Diskriminierungs-Ombudsstelle. Beim Statement-Festival, das Ende August in Göteborg stattgefunden hatte, waren keine Männer zugelassen – auch keine männlichen Sicherheitskräfte oder Journalisten. Damit hatten die Organisatorinnen ein Zeichen gegen die sich in den letzten Jahren häufenden sexuellen Angriffe auf Frauen bei Musikfestivals setzen wollen.

Umfrage Wie denkst du über eine fixe Frauenquote von 50 Prozent an Schweizer Musikfestivals? Die braucht es unbedingt, um endlich einen Wandel im Business zu erwirken.

Wie wäre es mit 30 Prozent fix und 50 Prozent nice to have? Sonst wird sie arg schwierig zu erfüllen, nicht?

Und dafür in Kauf nehmen, dass die Qualität sinkt? Nein danke.

Ich bin sogar für eine 70-Prozent-Frauenquote.

Da bin ich jetzt mal wirklich überfragt.

Wenige Tage nach dem Event gingen beim Ombudsmann sieben Klagen von Männern ein, die sich diskriminiert gefühlt hatten. Sie bekamen recht: «Die im Vorfeld veröffentlichte Werbung habe ‹eine Gruppe Menschen von der Teilnahme abgehalten›», so das Urteil. Zudem verstosse die Beschreibung «frei von Männern» gegen die Antidiskriminierungsgesetze des Landes.

Die Organisation des Statement-Festivals äusserte sich auf Facebook nur knapp zur Schlappe. Man sei «zu beschäftigt, die Welt zu verändern», um darauf zu antworten, heisst es im Post. «Es ist traurig, dass ein lebensveränderndes Ereignis für 5000 Frauen und Transgender von ein paar Cisgender-Männern völlig kaputt gemacht wird.» Der Erfolg des Statement-Festivals zeige, dass «wir genau solche Events brauchen. Das Urteil der Diskriminierungs-Ombudsstelle ändert nichts an dieser Tatsache.»

Warum es nötig war, ein männerfreies Festival zu machen

«Wenn jemand meint, dass es bei diesem Event Diskriminierung gibt, dann sollte er sich zuerst fragen, warum das Festival überhaupt erst notwendig war. Viele Frauen können heute nicht an Festivals teilnehmen, weil sie sich einfach nicht sicher fühlen. Dieser Event ist nicht die Lösung, sondern eine Antwort auf die Probleme, die die meisten Frauen im Alltag erleben», hatte Organisatorin Emma Knyckare erklärt, als sie von der Klage erfuhr.

Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern wird in Schweden bereits in vergleichsweise vielen Bereichen durchgesetzt. Behördenangaben zufolge geben aber mehr als 4 Prozent aller Frauen an, bereits Opfer sexueller Übergriffe geworden zu sein. 0,6 Prozent aller Männer geben dies ebenfalls an.

