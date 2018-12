Feuer zerstört über 600 Häuser, Tausende flüchten

Bei einem Grossbrand in einem Armenviertel der nordbrasilianischen Stadt Manaus sind rund 600 Häuser in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden wurden bei dem Feuer in der Nacht auf Dienstag mindestens 17 Menschen verletzt. Tausende mussten vor dem Flammenmeer flüchten.

Ein Regierungsvertreter des Bundesstaates Amazonas sprach vom «vielleicht grössten städtischen Feuer in der Geschichte von Manaus».

#educandos #Manaus @Arthurvneto não gaste dinheiro com festividades nesse final de ano com cantores e eventos, faça algo de útil com esse dinheiro. #OrePorManaus #OQueMeTiraAPacienciaÉ dinheiro jogado fora para festa de algumas horas para pessoas que se fazem de cega para desvios pic.twitter.com/1PDM6hOyHY — Cadwfilho (@cadwfilho) 18. Dezember 2018

Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Feuer in dem Armenviertel Educandos zu löschen. Die Behörden vermuten, dass das Feuer beim Kochen ausbrach. Es ist von der Explosion eines Dampfkochtopfs die Rede. Die Flammen breiteten sich dann in dem dicht bebauten Armenviertel, in dem viele Häuser aus Holz sind, rasend schnell aus.

Wegen der engen Gassen hatte die Feuerwehr grosse Schwierigkeiten, zu den betroffenen Häusern zu gelangen. Das Armenviertel Educandos liegt nahe am Stadtzentrum von Manaus am Ufer des Flusses Rio Negro, der in der Region in den Amazonas fliesst. Manaus ist die Hauptstadt des Bundesstaates Amazonas.

Mais de 400 casas queimadas e muitas famílias desabrigadas ☹️☹️💔 #Manaus pic.twitter.com/k0qSYUnA1P — Jr (@Juniornascci) 18. Dezember 2018

(sda)