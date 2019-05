Filmreife Verfolgungsjagd

Der Mann wurde verdächtigt, bei einem Überfall auf einen Getränkeladen den Besitzer erschossen zu haben.

Als die Polizei den Toyota Prius anhalten wollte, in dem der Verdächtige auf dem Beifahrersitz sass, fuhr das Auto davon. Am Steuer sass eine Frau. In welcher Beziehung sie zum Schützen steht, gab die Polizei noch nicht bekannt.

Der Verdächtige schoss mehrere Male auf die Polizeiautos. Ein Passant erlitt dabei einen Streifschuss und wurde leicht verletzt. Mehrer Polizeiautos wurden getroffen, es wurde jedoch kein Beamter verletzt. Während sich die Frau ergab, blieb der Schütze im Wagen. Er wurde von mindestens einer Kugel getroffen und mit schweren Verletzungen notoperiert. Sein Zustand ist kritisch.

