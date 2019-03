Flieger nach Düsseldorf landet in Schottland

Statt nach Osten ging es hoch in den Norden, statt nach Düsseldorf in die schottische Metropole Edinburgh. Luftlinie liegen die beiden Städte gut 840 Kilometer auseinander. Die Sicherheit der Passagiere sei beim Flug, der von London aus gestartet war, zu keiner Zeit gefährdet gewesen.

Der Fehler sei erst aufgefallen, als die Besatzung zur Landung «Willkommen in Edinburgh» durchgesagt habe, berichtete die BBC. Der deutsche Leasing- und Charterfluganbieter WDL Aviation, der den Flug im Auftrag der British Airways durchgeführt hatte, bestätigte den Fehler. Man werde untersuchen, wie es zu der Verwechselung kommen konnte, sagte ein Sprecher des Unternehmens.

Fluggesellschaft entschuldigt sich

British Airways hatte zunächst via Twitter mitgeteilt, der Flug sei aus unbekannten Gründen nach Edinburgh «umgeleitet» worden.



The flight has been diverted to Edinburgh, we don't have any information as to why at the moment. There is an estimated departure time of 10:30 from Edinburgh to make way to Dusseldorf. Sarah

Später teilte die Fluggesellschaft mit, man habe sich bei allen Passagieren entschuldigt und werde sie noch einzeln ansprechen.



We're sorry for any inconvenience this has caused. As we've previously advised we don't have currently have any information on this. However, we do know that there is an estimated departure at 10:30. Kieran