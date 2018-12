Flughafen Gatwick ist wieder offen

Der Flugbetrieb am Londoner Flughafen Gatwick ist nach einer mutmasslichen Drohnensichtung am Freitagabend kurzzeitig eingestellt worden. Es handelte sich dabei um eine Vorsichtsmassnahme.

Nach rund 45 Minuten konnten die Flugzeuge wieder starten, teilte der Flughafen auf Twitter mit.

Flights have now resumed. Airfield movements were suspended while we investigated this as safety remains our main priority. The military measures we have in place at the airport have provided us with reassurance necessary to re-open our airfield.