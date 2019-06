Flugpassagierin öffnet aus Versehen den Notausgang

Ein Flugzeug der Pakistan International Airways hätte am Freitagabend gegen 8 Uhr von Manchester nach Islamabad abfliegen sollen. Dazu kam es allerdings nicht, denn eine verwirrte Passagierin öffnete aus Versehen die Notausgangstür. Gegenüber dem Personal gab sie später an, geglaubt zu haben, dass sich hinter dieser Tür die Toilette befand.

Durch die Öffnung des Notausgangs wurde automatisch auch die Notrutsche ausgefahren, was einen raschen Abflug verunmöglichte, wie «The Guardian» schreibt. Die 400 Passagiere mussten rund acht Stunden warten und konnten erst gegen 5 Uhr in der Früh abfliegen.

Zuvor hatten sich allerdings 38 Passagiere bereit erklären müssen, das Flugzeug zu verlassen und zu einem späteren Zeitpunkt zu fliegen, da die Evakuierungskapazität nach dem Vorfall eingeschränkt war. Das führte erneut zu Unmut unter den Passagieren, denn als die verbliebenen 38 Reisenden endlich in Islamabad ankamen, war ihr Gepäck noch immer in Manchester.

Eine Passagierin beklagte sich auf Twitter darüber:

@Official_PIA pathetic service from pia. I am one of the 38 passengers who voluntarily off loaded from PK702 so it can fly to islamabad only on the condition that all 38 of us will get our luggage. First you did not give it to us in Manchester that it's going to take time 1/n