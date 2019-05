Brennendes Flugzeug muss in Moskau notlanden

Über Moskau sind dicke Rauchschwaden zu sehen. Grund ist ein Flugzeug, das am Flughafen Moskau-Scheremetjewo in Vollbrand steht. Es handelt sich um einen Sukhoi Superjet 100-95B der russischen Fluggesellschaft Aeroflot.

Flugzeug-Brand in Moskau

Ein Video zeigt, wie das Flugzeug bereits bei der Landung in Vollbrand steht. Gemäss Augenzeugen sollen die Passagiere über die Landebahn gerannt sein, um sich in Sicherheit zu bringen. Lokale Medien berichten, dass sich 78 Personen an Bord befanden. Fünf Personen seien beim Vorfall verletzt worden.

Fünf Personen verletzt

Das Flugzeug musste kurz nach dem Start wieder umkehren und anschliessend notlanden. Gemäss der russischen Nachrichtenagentur touchierte das Flugzeug bei der Notlandung den Boden und fing anschliessend Feuer. Das Flugzeug war auf dem Weg nach Murmansk.

