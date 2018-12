Spender-Herz vergessen – Flugzeug muss umkehren

Wegen eines an Bord vergessenen Spenderherzens hat ein Passagierflugzeug in den USA auf halber Strecke kehrtmachen müssen. Die Southwest-Maschine befand sich auf dem Weg von Seattle nach Dallas, als die «lebenswichtige Frachtsendung» entdeckt wurde.

Wie ein Unternehmenssprecher am Donnerstag sagte, war das Spenderherz zuvor von Kalifornien nach Seattle geflogen worden und war für ein dortiges Spital bestimmt.

In Seattle wurde das Organ aber nicht von Bord gebracht - und startete deswegen mit der Maschine Richtung Dallas. «Als wir den Fehler bemerkt haben, haben wir sofort die Rückkehr nach Seattle eingeleitet», sagte Southwest-Airlines-Sprecher Dan Landson der Nachrichtenagentur AFP.

