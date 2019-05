Flugzeug kracht durch Dach von Lagerhalle

Ein F-16-Flieger geriet in der Nähe einer Landebahn in Perris, Kalifornien, in Not. Wie der Pilot berichtet, sei es zu einem Problem in der Hydraulik der Maschine gekommen, das schliesslich dazu führte, dass das Flugzeug abstürzte. Es krachte durch das Dach einer nahe gelegenen Lagerhalle.

Dem Pilot gelang es, vor dem Absturz den Schleudersitz zu betätigen. Er landete in einem Feld und wurde sogleich in ein Spital gebracht. Den Absturz überstand er ohne grössere Verletzungen, wie CNN berichtet.

Auch die Mitarbeiter in der Lagerhalle blieben alle unversehrt. «Gott sei Dank geht es allen gut», sagte der CEO der Firma, der die Halle gehört. Man könne erst zu einem späteren Zeitpunkt darüber nachdenken, was dieser Unfall für die Firma bedeutet. An erster Stelle stehe die Sicherheit der Mitarbeiter.

(doz)