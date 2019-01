Flugzeug kracht in Italien mit Helikopter zusammen

Beim Zusammenstoss eines Touristen-Kleinflugzeug und eines Helikopters in den italienischen Alpen sind mindestens fünf Menschen gestorben. Dies twitterte am Freitag der italienische nationale Bergrettungsdienst. Das Flugzeug soll in der Schweiz gestartet sein, berichtet «Corriere della Sera».

Fünf Tote in den italienischen Alpen

Beim Unglück am Rutor-Gletscher im Aostatal wurden zwei Personen schwer schwer verletzt. Es handelt sich um einen Schweizer und um einen Franzosen. Sie wurden in das Spital in Aosta gebracht. Über die Verstorbenen ist noch nichts bekannt.

Rettungsaktion eingestellt

Italienische Medien berichteten, dass der Helikopter zum Heli-Skiing im Einsatz war. Das Unglück ereignete sich kurz vor 16 Uhr.

Die Rettungsarbeiten mussten um 19 Uhr wegen der Dunkelheit eingestellt werden. «Noch ist nicht sicher, dass alle Personen gefunden wurden. Wir wissen nicht, wie viele Personen an Bord waren», sagt Pio Porretta, Chef des Katastrophenschutzes.

(fur/sda)