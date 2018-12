Dieser Food-Kurier isst seine Lieferungen selber

In Indien ist ein Mitarbeiter eines Lieferservice fristlos entlassen worden. Der Grund: Der Mann hatte die Essensbehälter der Kunden geöffnet und daraus ein paar Bissen gegessen. Abstreiten konnte er das nicht – er war dabei gefilmt worden.

Das Video, das in sozialen Netzwerken viral geht, zeigt, wie der Kurier mit seinem Töff an einer ruhigen Stelle anhält und aus einer Lunchbox isst. Nachdem er zwei Happen genommen hat, streicht er mit seiner Gabel den Inhalt der Box wieder glatt, verschliesst sie und holt eine zweite Box aus seiner Tasche. Wieder zwei Happen, dann wird alles schön versiegelt, damit der Kunde nichts merkt.

Die Lieferfirma Zomato, der weltweit über 1,4 Millionen Restaurants angehören, hat sich für das Verhalten des Angestellten entschuldigt. Das Unternehmen habe eine Null-Toleranz-Politik gegenüber der Manipulation von Lebensmitteln, heisst es laut BBC in einer Mitteilung.

We take food tampering very seriously.



For more details: https://t.co/cHuLX1Bs4n