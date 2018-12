Fotograf äussert sich zu Skandalbild auf Pyramide

Ein Nacktfoto mit der weltbekannten Cheops-Pyramide von Giseh sorgt in Ägypten für Empörung. Auf dem seit einigen Tagen im Internet kursierenden Foto ist ein nacktes Paar auf dem knapp 140 Meter hohen Weltwunder der Antike beim angedeuteten Sex zu sehen. Der Fall wird untersucht.

Nun hat sich der Fotograf Andreas Hvid, der das Bild geschossen hat, in dänischen Medien geäussert. Dem «Ekstra Bladet» sagte er: «Ich habe viele Jahre davon geträumt, die grosse Pyramide zu erklimmen. Ich war wie besessen davon.»

Die Frau, die mit von der Partie gewesen ist, sei ein Model gewesen. Er habe zuvor mehrere junge Frauen angefragt und dann eine von ihnen ausgewählt. Er stellt klar: «Wir hatten keinen Sex», alles sei nur für die Kamera gestellt gewesen.





Insbesondere den vulgären Titel, den er dem Bild verpasst hatte, bereut der Fotograf. Das sei dumm gewesen. «Der schlimmste Ausdruck westlich-privilegierter Jugend», so Hvid. Nach Ägypten wird er wohl nicht mehr reisen. Er riskiere nicht, nochmal wiederzukommen, sagte Hvid.

Immer wieder Touristen auf Pyramide

Von der Aktion hat sich auch ein Video im Netz verbreitet. Darauf ist zu sehen, wie das dänische Paar die Pyramide am Rande der Metropole Kairo in Nordafrika mitten in der Nacht hinaufklettert. In sozialen Medien in dem muslimisch-konservativen Land gab es eine Reihe empörter Kommentare.

Immer wieder klettern Touristen unerlaubterweise auf die Cheopspyramide. Normalerweise belassen es die Behörden aber bei einer Verwarnung. Der Pyramidenkomplex ist in der Nacht geschlossen und wird ausserdem bewacht.

