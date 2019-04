Frau schwebt wegen zwei Rasern in Lebensgefahr

Um 21.50 Uhr drückten der Fahrer eines Mercedes AMG sowie eines Range Rover Sport in Moers in Nordrhein-Westfalen aufs Gaspedal. Wie Zeugen berichten, sollen die Fahrzeuge nebeneinander unterwegs gewesen sein, der Mercedeslenker dabei auf der Gegenfahrbahn.

Der getunte Sportwagen krachte dabei in den Kleinwagen einer 43-Jährigen. Sie war auf die Strasse eingebogen, wie «Bild» berichtet. Die Frau erlitt beim Crash lebensgefährliche Verletzungen und musste mehrfach reanimiert werden.

Bei einem mutmasslichen Autorennen am Ostermontag in #Moers, wurde eine unbeteiligte Autofahrerin lebensgefährlich verletzt. Eine Mordkommission ermittelt. Zeugenhinweise bitte an das KK 11, ☎️ 0203 2800. Mehr Infos: https://t.co/We4LxN1nK2#PolizeiNRW #Duisburg pic.twitter.com/49bTtZndxw