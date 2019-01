Genferin bricht Grapscher an Silvesterfeier die Nase

Wie die Polizei berichtet, passierte der Vorfall an Silvester gegen 1.30 Uhr am Wiener Rathausplatz. Ein 20-jähriger soll dabei mehreren Frauen an den Hintern gegriffen haben. Als der Afghane dies bei einer 21-jährigen Schweizerin tat, schlug die junge Frau zurück.



Laut Polizei dürfte die Frau aus dem Kanton Genf, die in einer Gruppe unterwegs war, dabei im Reflex geschlagen haben. Dadurch erlitt der 20-Jährige einen Nasenbeinbruch.

Grapscher ins Spital gebracht



Der Grapscher wurde wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung angezeigt und von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht.

Die 21-Jährige erhielt ebenfalls eine Anzeige. Sie wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt, am Mittwoch flog sie in die Schweiz zurück.

