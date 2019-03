«Gesichtstattoo bewahrt mich vor normalen Jobs»

Kayleigh Peach aus Erdington, einem Vorort von Birmingham, hatte einen Traum: Sie wollte Tattookünstlerin werden. So entschlossen war sie, dass sie sich zu Beginn ihrer Lehre in einem Tattoo-Shop das Wort «Cursed» (verflucht) oberhalb ihrer rechten Augenbraue stechen liess. «Mit einem tätowierten Gesicht würde ich die meisten Arbeitgeber abschrecken und so sicherstellen, dass ich keinen normalen Job mehr finde», sagt sie zur BBC. Damit wäre sie gezwungen, bei dem zu bleiben, was sie sich vorgenommen hatte.

Umfrage Was halten Sie von Gesichtstattoos? Viel! Ich habe selber eines.

Gefällt mir gut, würde ich aber niemals machen lassen.

Sich im Gesicht tätowieren zu lassen, ist einfach falsch.

Bildstrecken Diese Stars haben ihr Gesicht tätowiert

Inzwischen sind zwei Jahre vergangen und die 26-Jährige bereut bis heute nicht, ihren Job bei Starbucks an den Nagel gehängt zu haben. «Bevor ich anfing zu tätowieren, machte ich jeden Tag Party», erzählt die junge Britin. Als sie die Ausbildung zur Tätowiererin begann, habe sie aufgehört zu trinken. «Mein Leben hat sich zum Besseren verändert. Mein Chef sagt, ich sei die engagierteste Nachwuchskünstlerin, die er je gesehen habe.»

Sie durfte wegen der Tattoos nicht Brautjungfer sein

Peach hat sich vor kurzem eine Rose und Blätter auf ihr Gesicht stechen lassen. «Oftmals merke ich, dass mich die Leute anstarren», erzählt sie. Viele ihrer Bekannten und einige Familienmitglieder hielten die Tattoos in ihrem Gesicht für «extrem». «Als mein Vater heiratete, wollte er mich nicht als Brautjungfer haben. Erst mit der Zeit hat er gelernt, mein Äusseres zu akzeptieren.»

60 Prozent ihres Körpers seien mit Tattoos bedeckt. «Sie geben mir Selbstvertrauen», sagt Peach. Auch jene Tätowierungen im Gesicht: «Dadurch bin ich einzigartig. Selbst wenn ich alt und runzelig werde, wird meine Haut durch die Tattoos ein wenig schöner sein.»

(kle)