Lachanfall von #GreenShirtGuy geht viral

Dass die Stadtratssitzung vom Dienstag in Arizona um die Welt gehen würde, hätte wohl keiner der Teilnehmer vor der Versammlung erwartet. Als die Veranstaltung aber abrupt von zwei Trump-Unterstützern unterbrochen wurde, nahm das Geschehen seinen Lauf. Ein Mann und eine Frau standen nämlich plötzlich auf, hielten ein Protestschild in die Luft und begannen, Pro-Trump-Sprüche zu rufen.

Dies konnte ein weiterer Zuschauer der Veranstaltung nicht ernst nehmen. Ein Video zeigt, wie er in einen unkontrollierten Lachanfall ausbricht. Als jemand das Video auf Social Media postet, geht es sofort viral, so ansteckend ist das Lachen. Es entstand sofort der Hashtag #GreenShirtGuy und der Mann wird als eine absolute Legende bezeichnet.

Ein weiterer Twitter-User schreibt: «Wenn das Leben dir Zitronen gibt, lach die verdammten Zitronen aus.»

Die meisten wollten dem Mann aber nur für seinen ehrliche und unzensierte Reaktion danken.

Gegenüber CNN erklärt der Mann seine Reaktion: «Es war eine verrückte Unterbrechung der Veranstaltung.» Auf die Frage, was er nun mit seinem grünen T-Shirt machen wird, antwortete er: «Ich werde es wahrscheinlich weiterhin tragen. Es ist mein Date-Shirt.»

New interview with @Alex_Kack aka #GreenShirtGuy



"The majority of this country.... understands that the loudest voices happening right now are kinda ridiculous. And I think the laughter is resonating because that's how people feel right now."



Story: https://t.co/fJEcPlWxxF pic.twitter.com/d2juaswD4U