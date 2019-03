Grosi driftet auf Eisscholle davon

Die 77-jährige Amerikanerin Judith Streng reiste mit ihrem Sohn nach Island. Während eines Besuchs einer Gletscherlagune im Südosten des Landes, wollte die Grossmutter auf einer Eisscholle in Form eines Sitzes posieren. Es hätte das Ferienfoto schlechthin werden sollen. Doch dann kam eine Welle und trieb das Grosi auf ihrer Scholle davon.

Der Sohn schoss munter Fotos und schickte sie seiner Tochter per WhatsApp. Zum ersten Bild schrieb er noch «Iceberg Queen», zum zweiten, auf dem das Grosi bereits davon gedriftet war: «Sie hat ihr Königreich verloren, während sie aufs offene Meer trieb.» Zuletzt wurde er seriöser und meinte: «Kein Witz. Jemand von der Küstenwache musste sie retten und zurück ans Ufer bringen.»

My grandmother almost got lost at sea in Iceland today lmaoooo pic.twitter.com/osHrwTEkyr