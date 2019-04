Twitter-User laufen wegen dieses Fotos Sturm

Die Twitter-Gemeinschaft diskutiert gerade über ein Foto, das am 30. März von der Nutzerin Katherine Oberg geteilt wurde. Darauf zu sehen ist eine Grossmutter, die auf einem Stuhl sitzt, eine warme Decke über den Beinen hat und zwei Hunden beim Spielen auf dem Sofa zusieht. Die Szene wäre nicht aussergewöhnlich, wäre da nicht ein Hundekäfig. Dieser ist aber nicht um die Hunde, sondern um die Grossmutter platziert.

Die Twitter-Userin erklärt: «Meine Grossmutter erholt sich gerade bei meinen Eltern zu Hause von einer Operation. Da sie noch Wunden hat, können wir den Hunden nicht trauen. Das ist die Lösung.»

Gewisse Twitter-User sind allerdings empört:

This is kind of bad, but I lol-ed anyway. Get a baby gate for those doggies, pls! — @realPoopGolem (@PutinsPoopGolem) 31. März 2019

«realPoopGolem» schreibt: «Das ist irgendwie schlimm. Ich habe trotzdem gelacht. Aber schaff dir doch bitte ein Baby-Gehege für die Hunde an!» Oberg reagierte auf die Kritik: «Normalerweise halten wir die Hunde in der Küche in einem Baby-Gehege, aber sie lieben ihre Grossmutter und wollen herumschnüffeln. Auf diese Art und Weise hat sie es trotzdem bequem und ist sicher, während die Hunde frei herumlaufen können.»

Jemand anderes bemerkt, dass es doch seltsam ist, dass die Hunde das Sofa und die Grossmutter nur einen Stuhl bekommen:

Cracking up that grandma gets the hard chair & the pups get the couch. Get well soon!

cc: @darth — Tweeter Formerly Known As.... (@ClaireabellGatr) 31. März 2019

Auch das erklärt Oberg. Die Grossmutter bevorzuge den Stuhl, da er eine bessere Rückenstütze als das Sofa habe. Man habe darauf geachtet, dass sie bequem sitze.

Andere sammeln Ideen für ihr eigenes Leben:



Great idea for my mother in law ! — nancy engh (@malibuanimal) 4. April 2019

«Das ist eine tolle Idee für meine Schwiegermutter!»

