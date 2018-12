Video soll die Enthauptung einer der Frauen zeigen

Die beiden tot in Marokko aufgefundenen Skandinavierinnen sind nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden des Landes wahrscheinlich Opfer eines Terroranschlags geworden. Die Staatsanwaltschaft des Landes teilte am Mittwoch mit, vier der Tat verdächtige Männer hätten Verbindungen zu einer Terrorgruppe.

Einer der Verdächtigen, der einer Extremistengruppe angehöre, war am Dienstag in Marrakesch festgenommen worden. Am Donnerstag wurden drei weitere verdächtige Männer festgenommen.

Bislang hat sich keine Terrororganisation zur Tat bekannt, die Ermittler fanden am Tatort den Ausweis einer der Verhafteten, wie «The Mirror» berichtet.

Video aufgetaucht

Medienberichten zufolge soll es ein Video geben, in dem zu sehen ist, wie eine der Backpackerinnen enthauptet wird. Die Polizei in Marokko würde das Material genauer unter die Lupe nehmen, heisst es weiter.

Auf Twitter schrieb ein marokkanischer Nutzer, im den Aufnahmen behaupte einer der Täter: «Das ist die Rache für unsere Brüder in Hajin in Syrien. Hier sind die Köpfe der Feinde Gottes.». Die letzte IS-Hochburg war Ende vergangener Woche von einem Rebellenbündnis aus kurdischen Kämpfern und US-Streitkräften gestürmt worden.

Familie Jespersen riet von der Reise ab

Bei den beiden Frauen handelt es sich um die 24-jährige Dänin Louisa Vesterager Jespersen und ihre vier Jahre ältere norwegische Freundin Maren Ueland. Die beiden Studentinnen waren am Montag am Fuss des bei Wanderern beliebten Berges Toubkal gefunden worden. Eine der Leichen wies am Hals Stichverletzungen auf. Es heisst, dass die Täter in dem Gebiet zelteten, wo auch die Morde passiert sind.

Helle Jespersen, die Mutter von Louisa Vesterager Jespersen erzählte dänischen Medien, ihre Familie sei «am Boden zerstört». Sie habe ihre Tochter «wegen der chaotischen Zustände» in Marokko eindringlich von der Reise abgeraten. «Als es an meiner Tür klingelte und ich zwei Polizisten sah, wusste ich sofort, dass etwas Schreckliches passiert war.»

Die beiden Frauen studierten an der Universität von Südostnorwegen. Der 4167 Meter hohe Toubkal ist der höchste Berg Nordafrikas und liegt rund 70 Kilometer südlich von Marrakesch.

(kle/roy/sda)