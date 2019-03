«Wer hat sich diese Kampagne ausgedacht?»

«Looks like shit. But saves my life» oder auf Deutsch: «Sieht scheisse aus. Aber rettet mein Leben». Unter diesem nicht gerade in typischer Beamtensprache formulierten Slogan fährt das deutsche Bundesverkehrsministeriums zurzeit eine Kampagne, die vor allem junge Leute dazu bringen soll, beim Velofahren öfter einen Helm zu tragen.

Zu sehen sind leicht bekleidete weibliche und männliche Models mit Helm auf dem Kopf – darunter die 18-jährige Alicija Köhler, die derzeit als Kandidatin bei «Germany's Next Top Model» (GNTM) mitmacht. Die Aktion solle zeigen, dass Sicherheit wichtiger sei als Eitelkeit, schreibt das Ministerium. Dass die vom britischen Star-Fotografen Rankin verführerisch in Szene gesetzten Models nur Unterwäsche tragen, passt dabei für manche nicht ganz ins Bild.

Die Kampagne sei «peinlich, altbacken und sexistisch»

Andreas Scheuer (CSU) ist als Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur der verantwortliche Politiker hinter der Kampagne – und er muss einiges an Kritik einstecken. Zwar spreche die Kampagne das richtige Thema an, sagte SPD-Fraktionsvize Katja Mast der «Passauer Neuen Presse». Die Bilder aber findet sie «peinlich, altbacken und sexistisch». Und weiter: «Halb nackte Frauen und Männer sollten nicht mit Steuergeldern auf Plakate gebannt werden.»

In den sozialen Medien regen sich die User ebenfalls über die Bilder auf und machen sich über die Kampagne lustig:

"Looks like shit but saves my life"?!



Ich glaub ich dreh am Rad. Welcher Schreibtischmensch hat sich diese Werbekampagne ausgedacht und wieso ist er noch im Amt?#HelmeRettenLeben — Irileas (@_irileas) March 22, 2019

Hab ein bisschen Angst, dass durch die »Looks like shit but saves my life«-Kampagne bald Kinder nur noch in Unterwäsche Fahrrad fahren, für die Sicherheit. — Jenny Kallenbrunnen (@kallenje) March 22, 2019

Auch die Zusammenarbeit mit «Germany's Next Top Model» ruft die Kritiker auf den Plan:

Jetzt erst gelesen, dass #HelmeRettenLeben über #GNTM lief. Finde die Kooperation eines Ministeriums mit dieser menschenverachtenden Sendung schlimmer als die Kampagne selbst. 61% der Magersüchtigen sehen einen Einfluss von GNTM auf Ihre Krankheit:https://t.co/Xh6wNm93rg — Samuel Hofer (@samuhofer) March 26, 2019

Die gemeinsam mit GNTM umgesetzte Plakataktion hat das Verkehrsministerium 400'000 Euro gekostet – allerdings beteuert das Ministerium, dass dabei kein Geld an die Fernsehsendung geflossen sei.

Bei der Kooperation mit GNTM handelt es sich um eine redaktionell unbezahlte Einbindung des Themas in die Sendung. Aber auch auf der anderen Seite waren wir heute aktiv. Mehr Infos hier: https://t.co/xzvUGtx5ML — BMVI (@BMVI) March 21, 2019

Scheuers Kabinettskollegin Franziska Giffey von der SPD macht einen Gegenvorschlag:

Das sagt das Ministerium

Nach der heftigen Kritik an der Kampagne verteidigt das Bundesverkehrsministerium die Motivwahl. Mit den Bildern solle eine «schwer erreichbare Zielgruppe angesprochen werden», nämlich die der 17- bis 30-Jährigen, so eine Sprecherin. Das Ministerium sei «überzeugt», diese junge Zielgruppe mit der Kampagne auch anzusprechen. Und doch: «Es ist so, dass wir die Kritik absolut nachvollziehen können», sagte die Sprecherin weiter. Allerdings solle die Kampagne «aufrütteln und polarisieren» sowie «Aufmerksamkeit erzeugen». Und das passiere auch. In der jungen Zielgruppe tragen nach Angaben des Verkehrsministeriums nur acht Prozent einen Fahrradhelm.

Der Verkehrsminister selbst sieht die Aufregung über die Kampagne positiv. Er freue sich, dass sie von Werbeprofis gut aufgenommen und als mutig bezeichnet werde, sagte Andreas Scheuer (CSU). Es tue ihm leid, wenn sich jemand von der Kampagne verletzt fühle.

#HelmeRettenLeben Das gab es noch nie: In ganz Europa wird jetzt über Fahrradhelme diskutiert. Klar ist: Nur 8 Prozent der jungen Radfahrer tragen Helm. Klar ist auch: Helme schützen vor schweren Kopfverletzungen und retten Leben. @BMVI @DVR_info pic.twitter.com/J8VXvS9TVO — Andreas Scheuer (@AndiScheuer) 25. März 2019





(zos/afp)