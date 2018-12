Hagelkörner so gross wie Tennisbälle

Schwere Gewitter entluden sich am 19. Dezember über der Region rund um Sydney. Hagel und starke Winde verursachten massive Schäden, wie das Büro für Meteorologie (BoM) New South Wales in einer Erklärung schrieb.

Mindestens 1500 Häuser im Bundesstaat New South Wales waren ohne Strom. Noch sind die Unwetter nicht ausgestanden. Die Meteorologen erwarten für Donnerstagabend noch stärkere Stürme und Niederschläge.

(asp)